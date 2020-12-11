11.12.2020 13:00
ФОТО: Таможенники рассказали самые курьезные случаи за ноябрь - Слобожанская таможня
В Слобожанский таможне Гостаможслужбы подводят итоги работы за уходящий год. В их нелегком труде случаются и курьезные случаи.
Слобожанская таможня
Так, таможенники сообщают о наиболее интересных и резонансных случаях в ноябре, среди которых:
Вместо топлива - марихуана
Выявление служебной собакой таможни овчаркой Любомиром в топливном баке легкового автомобиля пластиковых бутылок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета в количестве 28 шт. и весом 10,7 кг. в зоне таможенного пункта пропуска "Гоптовка".
"Забыл" задекларировать
Пресечение попытки вывоза незадекларированной валюты в количестве полумиллиона российских рублей в зоне таможенного пункта пропуска "Гоптовка".
В тягаче - хурма, в хурме - марихуана
Выявление тайника с марихуаной в автомобиле с грузом "Хурма свежая" из южной республики, в кабине водителя, в конструктивной полости перед местом, где расположен автохолодильник. Полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом 08,18г обнаружил служебная собака таможни лабрадор Фил.
Боевые патроны для дедушки
Юношу с боевыми патронами и военными атрибутами советских времен остановили сотрудники отдела таможенного оформления "Юнаковка" МП "Сумы" Слобожанской таможни Гостаможслужбы. Как пояснил молодой человек, "подарки" он перевозил для своего дедушки.
В целом же с начала года сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили 33 факта правонарушений с признаками уголовных преступлений, из которых:
- незаконный оборот наркотических средств по ст. 309 УК — 12;
- контрабанда наркотиков по ст. 305 УК — 11;
- нарушение правил перемещения оружия по ст. 333 УК — 3;
- контрабанда по ст. 201 УК — 2;
- незаконный оборот оружия и боеприпасов по ст. 263 УК — 3;
- незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров с целью их использования для производства по ст. 311 — 2.
Из незаконного оборота изъято: 43,9 кг наркотических средств; психотропных веществ: 188,4 г 1004 таб., 5 ампул; прекурсоров: 12 г, 20 капсул.