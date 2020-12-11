11.12.2020 13:00

ФОТО: Таможенники рассказали самые курьезные случаи за ноябрь - Слобожанская таможня

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы подводят итоги работы за уходящий год. В их нелегком труде случаются и курьезные случаи.



Слобожанская таможня

Так, таможенники сообщают о наиболее интересных и резонансных случаях в ноябре, среди которых:

Вместо топлива - марихуана

Выявление служебной собакой таможни овчаркой Любомиром в топливном баке легкового автомобиля пластиковых бутылок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета в количестве 28 шт. и весом 10,7 кг. в зоне таможенного пункта пропуска "Гоптовка".

"Забыл" задекларировать

Пресечение попытки вывоза незадекларированной валюты в количестве полумиллиона российских рублей в зоне таможенного пункта пропуска "Гоптовка".

В тягаче - хурма, в хурме - марихуана

Выявление тайника с марихуаной в автомобиле с грузом "Хурма свежая" из южной республики, в кабине водителя, в конструктивной полости перед местом, где расположен автохолодильник. Полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом 08,18г обнаружил служебная собака таможни лабрадор Фил.

Боевые патроны для дедушки

Юношу с боевыми патронами и военными атрибутами советских времен остановили сотрудники отдела таможенного оформления "Юнаковка" МП "Сумы" Слобожанской таможни Гостаможслужбы. Как пояснил молодой человек, "подарки" он перевозил для своего дедушки.