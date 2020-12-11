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11.12.2020  12:31   

ВИДЕО, ФОТО: Застрял во рву и сгорел: контрабандная икра из России не доехала до Харькова – ГСПУ

Микроавтобус могли поджечь умышленно, чтобы скрыть следы контрабанды.


//dpsu.gov.ua

10 декабря в противоконтрабандном рву на участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда обнаружили обгоревший «УАЗ». Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, не смогло преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников

Во время осмотра микроавтобуса в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в «УАЗе» или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.

Стоит заметить, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, того, что УАЗ двигался с их стороны представители пограничной службы ФСБ РФ признали.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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