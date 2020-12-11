ВИДЕО, ФОТО: Застрял во рву и сгорел: контрабандная икра из России не доехала до Харькова – ГСПУ

Микроавтобус могли поджечь умышленно, чтобы скрыть следы контрабанды.
10 декабря в противоконтрабандном рву на участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда обнаружили обгоревший «УАЗ». Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, не смогло преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников
Во время осмотра микроавтобуса в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в «УАЗе» или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.
Стоит заметить, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, того, что УАЗ двигался с их стороны представители пограничной службы ФСБ РФ признали.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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