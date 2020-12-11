11.12.2020 10:26

ФОТО: Пожар в квартире пенсионеров: женщина погибла, муж в ожоговом центре – ГСЧС

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



//kh.dsns.gov.ua

Утром 10 декабря произошел пожар на в квартире второго этажа в доме по ул. Бучмы, 32а.

Получив вызов в 11:22, на тушение выезжали два отделения ГСЧС на автоцистернах и отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.

Пожар удалось потушить в течение получаса.

В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшей 82-летней женщины.

Ее 85-летнего мужа удалось спасти. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова с ожогами головы, рук и ног, а также отравлением угарным газом.