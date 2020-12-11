ФОТО: Пожар в квартире пенсионеров: женщина погибла, муж в ожоговом центре – ГСЧС

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Утром 10 декабря произошел пожар на в квартире второго этажа в доме по ул. Бучмы, 32а.
Получив вызов в 11:22, на тушение выезжали два отделения ГСЧС на автоцистернах и отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.
Пожар удалось потушить в течение получаса.
В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшей 82-летней женщины.
Ее 85-летнего мужа удалось спасти. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова с ожогами головы, рук и ног, а также отравлением угарным газом.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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