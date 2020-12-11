ФОТО: В такси на большой скорости врезалась легковушка – Telegram

Около половины четвертого утра 11 декабря произошло ДТП на улице Клочковской.
Легковушка «догнала» автомобиль такси и практически вмяла багажник в салон.
«Сегодня утром в районе 03:30 бухая ("курва") влетела на сумасшедший скорости в моё авто по ул.Клочковская (возле пер. 23авг. и клоч.)», – написал о ДТП водитель такси.
По его словам, он получил травмы.
«У меня травма головы (зашивали в 2-х местах) и травма руки...», – добавил таксист.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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