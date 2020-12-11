11.12.2020 09:51

ФОТО: В такси на большой скорости врезалась легковушка – Telegram

Около половины четвертого утра 11 декабря произошло ДТП на улице Клочковской.



// Telegram

Легковушка «догнала» автомобиль такси и практически вмяла багажник в салон.

«Сегодня утром в районе 03:30 бухая ("курва") влетела на сумасшедший скорости в моё авто по ул.Клочковская (возле пер. 23авг. и клоч.)», – написал о ДТП водитель такси.

По его словам, он получил травмы.



«У меня травма головы (зашивали в 2-х местах) и травма руки...», – добавил таксист.