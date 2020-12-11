ФОТО ДТП возле Океана: ВАЗ всмятку, второй автомобиль сбежал – Соцсети

Авария произошла вечером 10 декабря на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы.
Учасиниками ДТП стали автомобили ВАЗ и Volkswagen.
«Сейчас на перекрестке Широнинцев/Бучмы таурег ударил в бочину АвтоВАЗ и скрылся с места ДТП...», – написал местный интернет-паблик
Водитель Volkswagen уехпал с места ДТП, позже, по словам свидетелей, машину нашли «где-то на Салтовке».
«Видел как копы поехали с Бучмы на Трактора», – определил направление погони олин из свидетелй ДТП..
Официальная информация уточняется.
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Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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