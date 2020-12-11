Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО ДТП возле Океана: ВАЗ всмятку, второй автомобиль сбежал – Соцсети
11.12.2020  09:22   

ФОТО ДТП возле Океана: ВАЗ всмятку, второй автомобиль сбежал – Соцсети

Авария произошла вечером 10 декабря на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы.


// Telegram

Учасиниками ДТП стали автомобили ВАЗ и Volkswagen.

«Сейчас на перекрестке Широнинцев/Бучмы таурег ударил в бочину АвтоВАЗ и скрылся с места ДТП...», – написал местный интернет-паблик

Водитель Volkswagen уехпал с места ДТП, позже, по словам свидетелей, машину нашли «где-то на Салтовке».

«Видел как копы поехали с Бучмы на Трактора», – определил направление погони олин из свидетелй ДТП..

Официальная информация уточняется.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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