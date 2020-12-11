11.12.2020 08:18

ФОТО: Бутылки с коктейлем Молотова бросили на балкон многоэтажки – ГУ ГП

В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал. Эвакуация граждан не проводилась.



// hk.npu.gov.ua

10 декабря, в 1:23 из службы «102» в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней хозяйки квартиры о том, что на балкон ее квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью.



Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.