Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Бутылки с коктейлем Молотова бросили на балкон многоэтажки – ГУ ГП
11.12.2020  08:18   

ФОТО: Бутылки с коктейлем Молотова бросили на балкон многоэтажки – ГУ ГП

В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал. Эвакуация граждан не проводилась.


// hk.npu.gov.ua

10 декабря, в 1:23 из службы «102» в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней хозяйки квартиры о том, что на балкон ее квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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