ФОТО: Бутылки с коктейлем Молотова бросили на балкон многоэтажки – ГУ ГП

В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал. Эвакуация граждан не проводилась.
10 декабря, в 1:23 из службы «102» в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней хозяйки квартиры о том, что на балкон ее квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью.
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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