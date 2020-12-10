В ЖК на Журавлевке ночью сожгли две иномарки – Оперативная сводка

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 10 декабря Дайте лени бой – только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 декабря – РЕДПОСТ С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.