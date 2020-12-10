Главная Новости Криминал и происшествия В ЖК на Журавлевке ночью сожгли две иномарки – Оперативная сводка
10.12.2020  10:34   

В ЖК на Журавлевке ночью сожгли две иномарки – Оперативная сводка

Пожар произошел в ЖК «Клеменова дача».


//Facebook

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

В сообщении говорится, что в половине третьего ночи 10 декабря в жилкомплексе «Клеменова дача» у дома произошло возгорание автомобилей «Тойота Лендкрузер» и «Инфинити».

Ведется следствие.

Тэги:  поджог, автомобиль, пожар, харьков
 
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