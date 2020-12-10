ВИДЕО поджога автомобиля на Салтовке выложили в Сеть – Telegram

Момент поджога зафиксировали камеры наблюдения во дворе многоэтажки.
Напомним, около половины второго ночи 10 декабря возле жилой многоэтажки по улице Драгоманова, 4 сгорел автомобиль Kia Ceed.
В местных пабликах появилось видео начала пожара автомобиля с камер наблюдения во дворее домаю
На видео видно, как двое парней идут к машине, потом раздается взрыв и они убегают.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на тушение выезжали 2 оперативных отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На момент прибытия спасателей легковушка2010 года выпуска горела на площади 5 кв.м.
В 1:45 пожар локализован, в 2:27 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Дайте лени бой – только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
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