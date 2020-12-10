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10.12.2020  09:48   

ВИДЕО поджога автомобиля на Салтовке выложили в Сеть – Telegram

Момент поджога зафиксировали камеры наблюдения во дворе многоэтажки.


// Telegram

Напомним, около половины второго ночи 10 декабря возле жилой многоэтажки по улице Драгоманова, 4 сгорел автомобиль Kia Ceed.

В местных пабликах появилось видео начала пожара автомобиля с камер наблюдения во дворее домаю

На видео видно, как двое парней идут к машине, потом раздается взрыв и они убегают.

 

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на тушение выезжали 2 оперативных отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На момент прибытия спасателей легковушка2010 года выпуска горела на площади 5 кв.м.

В 1:45 пожар локализован, в 2:27 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Тэги:  поджог, автомобиль, пожар, харьков
 
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