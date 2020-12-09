09.12.2020 17:19

Поконфликтовала, обвинила и отправила за решетку невиновного: судью будут судить - Прокуратура

В суд направлен обвинительный акт.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одного из районных судов Харьковской области по факту вынесения заведомо неправосудного определения (ч. 2 ст. 375 УК Украины).

По данным следствия, в ноябре 2016 года во время судебного разбирательства между судьей и жителем г. Харькова возник конфликт.

Без принятия какого-либо мотивированного судебного решения судья дала указание дежурному нарядуа полиции вывести мужчину из зала судебных заседаний.

В отношении него составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП, который в тот же день направлен в районный суд Харьковской области для рассмотрения по существу и рассмотрено непосредственно указанным судьей, несмотря на ее конфликт с указанным гражданином.

Хотя мужчина категорически отрицал вину, судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, и не обеспечил ему право на защиту и полное фиксирование судебного процесса.

Руководствуясь личными интересами и демонстрируя властность своих полномочий, судья провозгласил заведомо неправосудное постановление, согласно которому мужчина признан виновным и на него наложенным максимальное административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Человек был незаконно лишен свободы сроком на 9 суток.

Он обжаловал Указанное решение в Харьковском Апелляционному суде, решением которого жалоба была удовлетворена, а мужа уволили.

Материалы административного дела возвращены в отдел полиции.

В дальнейшем постановлением суда производство по делу в привлечение указанного мужчину к административной ответственности по ст.185 КУоАП закрыто на основании п.1 ст.247 КУоАП в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Вместе с этим Решением Конституционного суда Украины № 7-р / 2020 от 11.06.2020 нормы статьи 375 Уголовно кодекса Украины признаны неконституционным.

Это решение вступает в силу через шесть месяцев со дня его принятия.