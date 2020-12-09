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09.12.2020  16:19   

Хитрые дельцы лишились участка в 2 миллиона гривен - Прокуратура

Государству вернули землю, за которую предприниматели не хотели платить и использовали не по назначению.


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Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в собственность государства земельного участка стоимостью 2,2 млн грн.
 
Хозсудом Харьковской области удовлетворен иск Чугуевской местной прокуратуры в интересах государства в лице Харьковской облгосадминистрации к частному предприятию о расторжении договора аренды земли и возвращении земельного участка рекреационного назначения стоимостью 2,2 млн грн в собственность государства.
 
Установлено, что в 2008 году между Змиевской районной государственной администрацией и частным предприятием заключен договор об аренде земельного участка общей стоимостью 2,2 млн грн. У предприятия возникла задолженность по выплате арендной платы в размере 88 тыс. грн.
 
Кроме этого, согласно договора аренды земли, земельный участок передается для организации зоны отдыха. Установлено, что указанный участок не использовался по целевому назначению, что является нарушением условий договора. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
Сейчас решение суда вступило в законную силу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, земельный участок, харьков, афера
 
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