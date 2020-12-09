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09.12.2020  15:00   

ФОТО: Внимание, полицией разыскивается Сергей Костенко - ГУНП

Сотрудники Красноградского отдела полиции устанавливают местонахождение Костенко Сергея Анатольевича, 1968 года рождения.


ФОТО: Внимание, полицией разыскивается Сергей Костенко - ГУНП
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, житель села Вишневое утром 1 декабря поехал в город Красноград и до настоящего времени не вернулся.
 
Его приметы: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы седые, короткие. На левом плече татуировка в виде головы женщины.
Был одет в короткую черную куртку-пуховик, синие джинсы, черные кроссовки, вязаную серую спортивную шапку.
 
При себе имел документы, мобильный телефон и пакет с личными вещами.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: 102, (05744) 7-82-91, 0971656337 или другим удобным образом.
Тэги:  розыск, полиция, красноград, пропал человек
 
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