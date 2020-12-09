09.12.2020 15:00

ФОТО: Внимание, полицией разыскивается Сергей Костенко - ГУНП

Сотрудники Красноградского отдела полиции устанавливают местонахождение Костенко Сергея Анатольевича, 1968 года рождения.



ФОТО: Внимание, полицией разыскивается Сергей Костенко - ГУНП



Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, житель села Вишневое утром 1 декабря поехал в город Красноград и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы седые, короткие. На левом плече татуировка в виде головы женщины.

Был одет в короткую черную куртку-пуховик, синие джинсы, черные кроссовки, вязаную серую спортивную шапку.

При себе имел документы, мобильный телефон и пакет с личными вещами.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: 102, (05744) 7-82-91, 0971656337 или другим удобным образом.