ФОТО: Под Харьковом горела крыша сарая: пожарным понадобилась автолестница – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
8 декабря в 18:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по Лозовскому въезду в городе Мерефе.
Горела крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.
Два дежурнызх отделения спасателей, выехавших на тушение, локализовали возгорание в течение получаса. К 19:40 пожар был подностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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