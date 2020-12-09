09.12.2020 13:31

ФОТО: Под Харьковом горела крыша сарая: пожарным понадобилась автолестница – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.



//kh.dsns.gov.ua

8 декабря в 18:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по Лозовскому въезду в городе Мерефе.



Горела крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.

Два дежурнызх отделения спасателей, выехавших на тушение, локализовали возгорание в течение получаса. К 19:40 пожар был подностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.