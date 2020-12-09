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09.12.2020  13:31   

ФОТО: Под Харьковом горела крыша сарая: пожарным понадобилась автолестница – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.


//kh.dsns.gov.ua

8 декабря в 18:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по Лозовскому въезду в городе Мерефе.

Горела крыша хозяйственной постройки на площади ориентировочно 120 м.кв.

Два дежурнызх отделения спасателей, выехавших на тушение, локализовали возгорание в течение получаса. К 19:40 пожар был подностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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