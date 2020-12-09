09.12.2020 12:30

На Алексеевке парень выпал из окна – ГУНП

ЧП произошло вечером 8 декабря на улице Победы.



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Сначала о происшествии сообщили в метнызх пабьликах. По словам очевидцев, парень выбросился с 9 этажа дома по проспекту Победы, 46А.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдел полиции 8 декабря в 19:13 из службы «102».

От полученных травм 33-летний мужчина скончался в больнице.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».