На Алексеевке парень выпал из окна – ГУНП

ЧП произошло вечером 8 декабря на улице Победы.
Сначала о происшествии сообщили в метнызх пабьликах. По словам очевидцев, парень выбросился с 9 этажа дома по проспекту Победы, 46А.
В пресс-службе Нацполиции уточнили, что сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдел полиции 8 декабря в 19:13 из службы «102».
От полученных травм 33-летний мужчина скончался в больнице.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
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По народному календарю сегодня Юрьев день.
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