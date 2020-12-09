В ДТП пешеходу оторвало ногу: полиция ищет свидетелей – ГУНП

Продолжается досудебное расследование уголовного производства.
Авария произошла 3 декабря около 6:40 на автодороге в районе дома № 272 по Московскому проспекту.
Автомобиль «ВАЗ-21013» совершил на 71-летнего пешехода, в результате чего последний получил телесные повреждения.
Правоохранители просят свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Ростиславу Юрьевичу Тарасову.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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