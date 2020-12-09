09.12.2020 12:01

В ДТП пешеходу оторвало ногу: полиция ищет свидетелей – ГУНП

Продолжается досудебное расследование уголовного производства.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 3 декабря около 6:40 на автодороге в районе дома № 272 по Московскому проспекту.

Автомобиль «ВАЗ-21013» совершил на 71-летнего пешехода, в результате чего последний получил телесные повреждения.



Правоохранители просят свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Ростиславу Юрьевичу Тарасову.



