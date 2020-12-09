Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП пешеходу оторвало ногу: полиция ищет свидетелей – ГУНП
09.12.2020  12:01   

В ДТП пешеходу оторвало ногу: полиция ищет свидетелей – ГУНП

Продолжается досудебное расследование уголовного производства.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 3 декабря около 6:40 на автодороге в районе дома № 272 по Московскому проспекту.

Автомобиль «ВАЗ-21013» совершил на 71-летнего пешехода, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Ростиславу Юрьевичу Тарасову.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  свидетели, розыск, дтп, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Криминал и происшествия ФОТО: Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Гольдберговской (МВД) 25.11 Криминал и происшествия Свидетелей ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, просят обратиться в полицию (МВД) 23.10 Криминал и происшествия На Харьковщине простятся с погибшими в аварии спасателем и его дочерью (ГХ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 