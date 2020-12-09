09.12.2020 11:41

ФОТО: ВАЗ протаранил три припаркованных автомобиля в центре Харькова – Патрульная полиция

Днем 8 декабря сразу четыре авто было повреждено в ДТП на улице Чернышевской.



// Патрульная полиция

Авария произошла около трех часов дня.



Как сообщили в Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ в районе дома 72 по улице Чернышевской совершил столкновение с припаркованным автомобилем Fiat. Тот столкнулся с припаркованным впереди Mitsubishi, который от удара совершил столкновение с автомобилем Tata.

В результате ДТП никто не пострадал.



В отношении водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), решения по которому будет принимать суд.