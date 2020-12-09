ФОТО: ВАЗ протаранил три припаркованных автомобиля в центре Харькова – Патрульная полиция

Днем 8 декабря сразу четыре авто было повреждено в ДТП на улице Чернышевской.
Авария произошла около трех часов дня.
Как сообщили в Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ в районе дома 72 по улице Чернышевской совершил столкновение с припаркованным автомобилем Fiat. Тот столкнулся с припаркованным впереди Mitsubishi, который от удара совершил столкновение с автомобилем Tata.
В результате ДТП никто не пострадал.
В отношении водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), решения по которому будет принимать суд.
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