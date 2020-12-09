ФОТО: Средь бела дня в гараже на Журавлевке сгорел автомобиль – ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.
Около половины четвертого дня 8 декабря на ул. Челюскинцев, 79 в Киевском районе Харькова произошел пожар на территории частного сектора.
Горел гараж и автомобиль "Chevrolet Epika" 2009 года выпуска. Площадь пожара составила около 40 кв.м.
Пожар тушили три отделения службы спасения на автоцистернах.
В 15:43 спасатели локализовали пожар, в 16:33 полностью его ликвидировали.
Пострадавших нет.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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