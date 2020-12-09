09.12.2020 10:59

ФОТО: Средь бела дня в гараже на Журавлевке сгорел автомобиль – ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.



//kh.dsns.gov.ua

Около половины четвертого дня 8 декабря на ул. Челюскинцев, 79 в Киевском районе Харькова произошел пожар на территории частного сектора.



Горел гараж и автомобиль "Chevrolet Epika" 2009 года выпуска. Площадь пожара составила около 40 кв.м.

Пожар тушили три отделения службы спасения на автоцистернах.



В 15:43 спасатели локализовали пожар, в 16:33 полностью его ликвидировали.

Пострадавших нет.