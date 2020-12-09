Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Средь бела дня в гараже на Журавлевке сгорел автомобиль – ГСЧС
09.12.2020  10:59   

ФОТО: Средь бела дня в гараже на Журавлевке сгорел автомобиль – ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.


//kh.dsns.gov.ua

Около половины четвертого дня 8 декабря на ул. Челюскинцев, 79 в Киевском районе Харькова произошел пожар на территории частного сектора.

Горел гараж и автомобиль "Chevrolet Epika" 2009 года выпуска. Площадь пожара составила около 40 кв.м.

Пожар тушили три отделения службы спасения на автоцистернах.

В 15:43 спасатели локализовали пожар, в 16:33 полностью его ликвидировали.

Пострадавших нет.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, авто
 
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