ВИДЕО: Плотное тройное ДТП на выезде с Салтовки – Соцсети

Авария произошла утром 9 декабря.
О происшествии сообщили очевидцы, разметив видео в местных пабликах.
Авария произошла в конца улицы Шевченко, напротив автосалона Тойота
Участниками ДТП стали грузовик и легковушки Renault, Škoda.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
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