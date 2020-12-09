Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Плотное тройное ДТП на выезде с Салтовки – Соцсети
09.12.2020  10:25   

ВИДЕО: Плотное тройное ДТП на выезде с Салтовки – Соцсети

Авария произошла утром 9 декабря.


//Facebook

О происшествии сообщили очевидцы, разметив видео в местных пабликах.

Авария произошла в конца улицы Шевченко, напротив автосалона Тойота

Участниками ДТП стали грузовик и легковушки Renault, Škoda.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

 

 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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