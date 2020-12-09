Пожар стихийной свалки на Шевченко: спасатели с полуночи борются с огнем - ГСЧС

Пожар локализован, продолжается его ликвидация.
9 декабря в 00:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Шиловском, 11.
К месту вызова прибыло 5 отделений ГСЧС.
На момент прибытия спасателей горел мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.
В 1:31 огонь удалось локализовать. На данный момент продолжается ликвидация.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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