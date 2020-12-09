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09.12.2020  09:36   

Пожар стихийной свалки на Шевченко: спасатели с полуночи борются с огнем - ГСЧС

Пожар локализован, продолжается его ликвидация.


//kh.dsns.gov.ua

9 декабря в 00:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Шиловском, 11.

К месту вызова прибыло 5 отделений ГСЧС.

На момент прибытия спасателей горел мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.

В 1:31 огонь удалось локализовать. На данный момент продолжается ликвидация.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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