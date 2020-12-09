09.12.2020 09:36

Пожар стихийной свалки на Шевченко: спасатели с полуночи борются с огнем - ГСЧС

Пожар локализован, продолжается его ликвидация.



//kh.dsns.gov.ua

9 декабря в 00:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Шиловском, 11.



К месту вызова прибыло 5 отделений ГСЧС.

На момент прибытия спасателей горел мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.



В 1:31 огонь удалось локализовать. На данный момент продолжается ликвидация.



Причина возникновения пожара устанавливается.