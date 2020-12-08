08.12.2020 19:39

Незаконная закупка на 7 миллионов: отменено решение тендерного комитета - Прокуратура

Суд удовлетворил иск прокуратуры.



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Решением хозясуда Харьковской области удовлетворен в полном объеме иск Харьковского местной прокуратуры №1 о признании незаконным и отмене решения заседания тендерного комитета и признании недействительным договора на закупку на сумму почти 7 млн. ​​грн.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, во время мониторинга официального вебпортала публичных закупок «Prozorro» установлены нарушения законодательства в проведенных процедурах публичных закупок товаров, работ и услуг распорядителями бюджетных средств.

Так, заказчиком - коммунальным некоммерческим предприятием Харьковского облсовета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» проведена процедура закупки дизельного топлива на сумму около 7 млн ​​грн.

Установлено, что заказчиком без имеющихся на то оснований, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 35 Закона Украины «О публичных закупках», определены переговорная (сокращенная) процедура относительно предмета закупки.

В дальнейшем с одним из ООО заключен договор на закупку дизельного топлива на сумму почти 7 млн ​​грн, что нарушает требования действующего законодательства.

Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего искового заявления.

Решение вступит в силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.