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08.12.2020  14:56   

ФОТО: В подъезде найден труп мужчины - Соцсети

О страшной находке сообщают очевидцы.


ФОТО: В подъезде найден труп мужчины - Соцсети

Как информируют пользоватеи соцсетей, на улице Старицкого, 6 ообнаружено мертвое тело.

Труп мужчины был найден в первом подъезде под лестницей.

Вероятно, это бездомный.

Скорая зафиксировала смерть.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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