ФОТО: В подъезде найден труп мужчины - Соцсети

О страшной находке сообщают очевидцы.
Как информируют пользоватеи соцсетей, на улице Старицкого, 6 ообнаружено мертвое тело.
Труп мужчины был найден в первом подъезде под лестницей.
Вероятно, это бездомный.
Скорая зафиксировала смерть.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
влажность:
давление:
ветер: