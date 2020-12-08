ВИДЕО: На камеру попало нападение на офис одной из политсил в Харькове - Соцсети

В соцсетях появилось видео нападения неизвестными на офис одной из политсил в Харькове.
На кадрах видно что двое молодых людей подходят к парадному входу офиса и забрасывают его бутыльками с красной краской. Судя по времени на записи с камеры наблюдения, инцидент произошел в 03:47 утра.
Напомним, что 8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
влажность:
давление:
ветер: