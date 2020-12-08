08.12.2020 14:02

ВИДЕО: На камеру попало нападение на офис одной из политсил в Харькове - Соцсети

В соцсетях появилось видео нападения неизвестными на офис одной из политсил в Харькове.



Соцсети

На кадрах видно что двое молодых людей подходят к парадному входу офиса и забрасывают его бутыльками с красной краской. Судя по времени на записи с камеры наблюдения, инцидент произошел в 03:47 утра.

Напомним, что 8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облиты красной краской.

Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.