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08.12.2020  14:02   

ВИДЕО: На камеру попало нападение на офис одной из политсил в Харькове - Соцсети

В соцсетях появилось видео нападения неизвестными на офис одной из политсил в Харькове.


Соцсети

На кадрах видно что двое молодых людей подходят к парадному входу офиса и забрасывают его бутыльками с красной краской. Судя по времени на записи с камеры наблюдения, инцидент произошел в 03:47 утра.

Напомним, что 8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
 
На месте происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облиты красной краской.
 
Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.
 
Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
 

Тэги:  нападение, партия, харьков, полиция
 
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