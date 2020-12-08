Из-за неисправного дымохода пожарные больше двух часов тушили сарай – ГСЧС

Пожар произошел в Нововодолажском районе.
7 декабря в 18:31 спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения в селе Староверовка на улице Первомайской.
К моменту прибытия огнеборцев горела крыша и перекрытия хозяйственной постройки на общей площади 50 кв.м.
В 18:57 спасатели локализовали возгорание и в 21:05 полностью его ликвидировали.
Во время ликвидации пожара, пострадавших и погибших не обнаружено.
Причина пожара нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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