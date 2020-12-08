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08.12.2020  13:46   

Из-за неисправного дымохода пожарные больше двух часов тушили сарай – ГСЧС

Пожар произошел в Нововодолажском районе.


//kh.dsns.gov.ua

7 декабря в 18:31 спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения в селе Староверовка на улице Первомайской.

К моменту прибытия огнеборцев горела крыша и перекрытия хозяйственной постройки на общей площади 50 кв.м.

В 18:57 спасатели локализовали возгорание и в 21:05 полностью его ликвидировали.

Во время ликвидации пожара, пострадавших и погибших не обнаружено.

Причина пожара нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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