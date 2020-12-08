08.12.2020 13:46

Из-за неисправного дымохода пожарные больше двух часов тушили сарай – ГСЧС

Пожар произошел в Нововодолажском районе.



//kh.dsns.gov.ua

7 декабря в 18:31 спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения в селе Староверовка на улице Первомайской.



К моменту прибытия огнеборцев горела крыша и перекрытия хозяйственной постройки на общей площади 50 кв.м.



В 18:57 спасатели локализовали возгорание и в 21:05 полностью его ликвидировали.

Во время ликвидации пожара, пострадавших и погибших не обнаружено.

Причина пожара нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.