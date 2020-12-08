08.12.2020 12:49

ВИДЕО: В Харькове ищут взрывчатку в судах – ГУНП

Полиция проверяет информацию о минировании двух судов в Основянском районе Харькова.



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Сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступило в полицию через оператора «102» 08 декабря в 11:54.

На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Сейчас по указанному адресу работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.