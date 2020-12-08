ВИДЕО: В Харькове ищут взрывчатку в судах – ГУНП

Полиция проверяет информацию о минировании двух судов в Основянском районе Харькова.
Сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступило в полицию через оператора «102» 08 декабря в 11:54.
На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Сейчас по указанному адресу работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
влажность:
давление:
ветер: