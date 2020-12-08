08.12.2020 10:36

Пьяные школьницы тусили на Стрелке: на родителей составили протокол – Ювенальная превенция

Сотрудниками Шевченковского отдела полиции были составлены протоколы об административных нарушениях на родителей детей, которые употребляли алкогольные напитки.



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2 декабря в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором две девушки находились в нетрезвом состоянии.

Правоохранители установили личности девушек, изображенных на видео – ими оказались 13-летняя и 14-летняя школьницы

3 декабря директор школы вызвал родителей в учебное заведение.

В школе работники ювенальной превенции, по результатам проведенных мероприятий, на родителей детей составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Полицейские сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции провели профилактическую беседу с родителями харьковских школьниц и самыми девушками.