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08.12.2020  09:07   

Водитель погиб, пассажиры в больнице: подробности ДТП от полиции – ГУНП

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Харьковщине


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Авария произошла 6 декабря в 23:50 в поле возле села Домаха в Лозовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия.

Двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сведения по данному факту внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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