Не встал на путь исправления: полиция разыскивает нарушителя – ГУНП

Сотрудники Богодуховского отдела полиции устанавливают местонахождение Манько Виктора Ивановича, 1966 года рождения.
Житель села Первухинка совершил преступление, предусмотренное ст. 395 (нарушение правил административного надзора) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харькоуской области.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 0689975917, 0575832102, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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