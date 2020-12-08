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08.12.2020  08:18   

Не встал на путь исправления: полиция разыскивает нарушителя – ГУНП

Сотрудники Богодуховского отдела полиции устанавливают местонахождение Манько Виктора Ивановича, 1966 года рождения.


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Житель села Первухинка совершил преступление, предусмотренное ст. 395 (нарушение правил административного надзора) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харькоуской области.

«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 0689975917, 0575832102, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Тэги:  розыск, харьков, полиция
 
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