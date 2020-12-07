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07.12.2020  19:48   

Дело на три миллиона: под Харьковом подпольно производили алкоголь (Прокуратуру)

Организаторам сообщено о подозрении.


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Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 сообщено о подозрении двум лицам по факту незаконного изготовления марок акцизного налога, изготовления и сбыта подакцизных товаров группой лиц (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 204 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что на территории Купянского района группа лиц организовала подпольное производство алкогольных напитков, которые в дальнейшем сбывала.
 
В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 года совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Харьковской области и Московским отделом полиции ГУНП в Харьковской области, обнаружено и изъято более 3 500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 тысяч бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет неустановленного производства. Общая сумма изъятого составляет свыше 3 млн грн.
 
4 декабря 2020 года двум жителям г. Купянск сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных товаров.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  алкоголь, подпольное производство, харьков, контрафакт
 
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