07.12.2020 18:49

Чиновники упустили то что охраняли: информация Прокуратуры

Черные лесорубы вырубили полтысячи деревьев.



//facebook.com

По данным следствия, служебные лица ГП «Балаклейское лесное хозяйство" не обеспечили сохранность имущества госпредприятия, в результате чего неустановленные лица незаконно вырубили около 500 деревьев на территории указанного лесного хозяйства. Общая сумма убытков составляет почти 5600000 грн.

В суд направлены обвинительные акты в отношении директора, трех лесничих, двух старших мастеров леса и четырех мастеров леса предприятия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Кроме того, в отношении еще одного мастера леса в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Санкция ч. 1 ст. 367 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.