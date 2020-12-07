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07.12.2020  18:49   

Чиновники упустили то что охраняли: информация Прокуратуры

Черные лесорубы вырубили полтысячи деревьев.


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По данным следствия, служебные лица ГП «Балаклейское лесное хозяйство" не обеспечили сохранность имущества госпредприятия, в результате чего неустановленные лица незаконно вырубили около 500 деревьев на территории указанного лесного хозяйства.  Общая сумма убытков составляет почти 5600000 грн.
 
В суд направлены обвинительные акты в отношении директора, трех лесничих, двух старших мастеров леса и четырех мастеров леса предприятия, по ч. 2 ст.  367 УК Украины.  Кроме того, в отношении еще одного мастера леса в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст.  367 УК Украины.
 
Санкция ч. 1 ст.  367 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех  лет.
 
Санкция ч. 2 ст.  367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Тэги:  черные лесорубы, халатность, харьков, коррупция, мошенничество
 
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