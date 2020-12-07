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07.12.2020  17:58   

Миллионные убытки: целая группа чиновников сядет на скамью подсудимых (ГБР)

11 должностных лиц Харьковского лесничества будут судить за служебную халатность на почти 5,6 млн грн убытков за незаконные рубки.


//dbr.gov.ua
В суд направлены обвинительные акты в отношении 11 работников госпредприятия «Балаклейское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
 
Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия. Вследствие этого, в течение 2019 года состоялись незаконные рубки леса на территории лесничества, за что государству нанесен ущерб на почти 5,6 миллионов гривен.
 
Таким образом 10 должностных лиц лесхоза обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), один мастер леса - в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).
 
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в городе Полтаве. Процессуальное руководство — Харьковская областная прокуратура. Оперативное сопровождение – СБУ.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  черные лесорубы, лесхоз
 
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