07.12.2020 17:58

Миллионные убытки: целая группа чиновников сядет на скамью подсудимых (ГБР)

11 должностных лиц Харьковского лесничества будут судить за служебную халатность на почти 5,6 млн грн убытков за незаконные рубки.



//dbr.gov.ua

В суд направлены обвинительные акты в отношении 11 работников госпредприятия «Балаклейское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия. Вследствие этого, в течение 2019 года состоялись незаконные рубки леса на территории лесничества, за что государству нанесен ущерб на почти 5,6 миллионов гривен.

Таким образом 10 должностных лиц лесхоза обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), один мастер леса - в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в городе Полтаве. Процессуальное руководство — Харьковская областная прокуратура. Оперативное сопровождение – СБУ.