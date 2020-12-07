Внимание! На Харьковщине сбежал из-под надзора мужчина

В Харьковской области разыскивают мужчину, который нарушил правила административного надзора
Правоохранители разыскивают Виктора Манько 1966 года рождения, жителя поселка Первухинка Богодуховского района, сообщили в Богодуховском отделе полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
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Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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