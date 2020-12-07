07.12.2020 14:59

Внимание! На Харьковщине сбежал из-под надзора мужчина

В Харьковской области разыскивают мужчину, который нарушил правила административного надзора



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Правоохранители разыскивают Виктора Манько 1966 года рождения, жителя поселка Первухинка Богодуховского района, сообщили в Богодуховском отделе полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

В полиции отметили, что мужчина совершил преступление по ст. 395 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 0689975917, 0575832102 или 102.