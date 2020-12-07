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07.12.2020  13:32   

Коронавирус: на Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.


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Всего за предыдущую неделю совершено 1301 проверка, в том числе:

– заведений общественного питания – 110, нарушения выявлены на 20 объектах, выдано 23 предписания и предложения, оформлено 5 протоколов;

– объектов продовольственной торговли – 338, нарушения выявлены на 146 объектах, выдано 146 предписаний и предложений; оформлено 11 протоколов, проинформированы органы местной власти 14, правоохранительные органы - 7;

– объектов непродовольственной торговли – 217, нарушения выявлены на 71 объекте, выдано 71 предписание и предложение, оформлено 4 протокола, проинформированы органы местной власти – 4, правоохранительные органы – 2;

– агропродовольственных рынков – 467, выявлено нарушений – 128, выдано – 128 предписаний и предложений; проинформированы правоохранительные органы – 2;

– учреждений общего образования – 84 учреждения, нарушения выявлены в 16 заведениях, для устранения выявленных нарушений выдано 16 предписаний и предложений, 2 ответственных лиц привлечены к административной ответственности, проинформированы органы местной власти – 3;

– парикмахерских, салонов красоты – 56, нарушения выявлены на 18 объектах, выдано 18 предписаний и предложений; оформлено 3 протокола, проинформированы органы местной власти – 1,

– другие объекты – 29, нарушения выявлены на 6 объектах, выдано 6 предписаний и предложений; оформлено 5 протоколов.

С целью устранения нарушений за предыдущую неделю вынесено 49 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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