07.12.2020 11:13

ФОТО: Деревянная изба сгорела на Харьковщине из-за печки - ГСЧС

По сообщению ГУ ГСЧС огнем был полностью охвачен деревянный сруб на площади 80 кв.м.



ГУ ГСЧС

Как стало известно , 6 декабря в 14:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной одноэтажном здании в с. Данильчин Кут, Валковского района.

На место вызова выехало 2 отделения службы спасения. По прибытию установили, что огнем была полностью охвачена деревянная постройка на площади 80 кв.м.

В 15:25 пожар был локализован, а в 20:50 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.