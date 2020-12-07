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07.12.2020  11:13   

ФОТО: Деревянная изба сгорела на Харьковщине из-за печки - ГСЧС

По сообщению ГУ ГСЧС огнем был полностью охвачен деревянный сруб на площади 80 кв.м.


ГУ ГСЧС
Как стало известно, 6 декабря в 14:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной одноэтажном здании в с. Данильчин Кут, Валковского района.
 
На место вызова выехало 2 отделения службы спасения. По прибытию установили, что огнем была полностью охвачена деревянная постройка на площади 80 кв.м.
 
В 15:25 пожар был локализован, а в 20:50 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. 
 
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, печное отопление
 
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