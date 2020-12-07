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07.12.2020  10:18   

ФОТО: На пепелище нашли тело матери хозяина дома – ГСЧС

Во время тушения пожара в частном доме пгт Высокий пожарные обнаружили тело погибшей женщины.


//kh.dsns.gov.ua

7 декабря в 3:42 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина пгт. Высокий.

На момент прибытия пожерных дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 150 кв.м.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело женщины 1957 года (мать владельца дома).

В 4:50 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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