ФОТО: На пепелище нашли тело матери хозяина дома – ГСЧС

Во время тушения пожара в частном доме пгт Высокий пожарные обнаружили тело погибшей женщины.
7 декабря в 3:42 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина пгт. Высокий.
На момент прибытия пожерных дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 150 кв.м.
Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело женщины 1957 года (мать владельца дома).
В 4:50 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажность:
давление:
ветер: