ВИДЕО: На Салтовке сгорел автомобиль, – Соцсети

Пожар произошел утром 7 декабря.
По улице Академика Павлова, в районе дома 144 утром 9 декабря сгорел автомобиль ВАЗ 99-й модели.
О происшествии сообщили очевидцы.
Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Официальная информация уточняется.
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Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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