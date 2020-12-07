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07.12.2020  09:35   

ВИДЕО: На Салтовке сгорел автомобиль, – Соцсети

Пожар произошел утром 7 декабря.


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По улице Академика Павлова, в районе дома 144 утром 9 декабря сгорел автомобиль ВАЗ 99-й модели.

О происшествии сообщили очевидцы.

Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Официальная информация уточняется.

 

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Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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