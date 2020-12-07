07.12.2020 08:14

ФОТО: Ночью спасатели тушили легковушку – ГСЧС

Пожар произошел в Купянском районе.



//kh.dsns.gov.ua

6 декабря в 3:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории в первом микрорайоне поселка Ковшаровка, вблизи д. №38.

Пожар возник в легковом автомобиле «ВАЗ 21723 «Приора», 2010 года выпуска.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из г.. Купянска на автоцистерне.

На момент их прибытия площадь пожара составила 4 кв.м. Огонь удалось локализовать в 04:10 и ликвидировать в 04:20.



Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.