ФОТО: Ночью спасатели тушили легковушку – ГСЧС

Пожар произошел в Купянском районе.
6 декабря в 3:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории в первом микрорайоне поселка Ковшаровка, вблизи д. №38.
Пожар возник в легковом автомобиле «ВАЗ 21723 «Приора», 2010 года выпуска.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из г.. Купянска на автоцистерне.
На момент их прибытия площадь пожара составила 4 кв.м. Огонь удалось локализовать в 04:10 и ликвидировать в 04:20.
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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