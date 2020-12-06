06.12.2020 14:27

Владельцу ночного клуба грозит до трех лет тюрьмы: стали известны побродности нарушения карантина (Прокуратура)

Предпринимателю, который организовал работу ночного клуба с нарушением карантина, сообщено о подозрении



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Досудебным расследованием установлено, что владелец ночного клуба, расположенного на Московском проспекте, продолжал работу клуба после 22:00, умышленно нарушая требования, установленные Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19. Кроме этого, в ходе проведения обыска установлен факт нарушения масочного режима и выявлено более 100 посетителей, в том числе малолетних и несовершеннолетних лиц в состоянии алкогольного опьянения.



4 ноября в помещении клуба был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, алкоголь, световое оборудование, музыкальное оборудование, компьютеры и прочее.



В рамках данного уголовного производства владельцу клуба сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней, если такие действия заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.



На 6 человек составлен протокол об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП за пребывание в общественных зданиях во время действия карантина без маски.



В уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные действия.



Досудебное расследование осуществляет Московский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.