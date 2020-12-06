06.12.2020 15:15

ФОТО: Ночью на парковке горели машины. Полиция завела дело о поджоге (РЕДПОСТ)

Пожар произошел на площадке для парковки в районе трамвайного депо на Льва Толстого.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел сразу после полуночи 6 декабря. В 00:04 спасателям сообщили о возгорании сразу 3-х автомобилей.



К месту происшествия были направлены 2 отделения 22-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных пламя охватило легковушку «Daewoo Lanos», а также внедорожники «Lexus GX460» и «Honda CR-V». Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.



Спасатели локализовали огонь в 00:14 и ликвидировали его в 00:38.



На место происшествия сотрудники ГСЧС вызвали полицию.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля «Lexus GX 460». Машина сгорела полностью. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом автомобили «Honda CRV» и «Daewoo Lanos». «Daewoo Lanos» также полностью уничтожено.



Установлено, что причиной пожара стал поджог, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.





