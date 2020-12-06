Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Ночью на парковке горели машины. Полиция завела дело о поджоге (РЕДПОСТ)
06.12.2020  15:15   

ФОТО: Ночью на парковке горели машины. Полиция завела дело о поджоге (РЕДПОСТ)

Пожар произошел на площадке для парковки в районе трамвайного депо на Льва Толстого.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел сразу после полуночи 6 декабря. В 00:04 спасателям сообщили о возгорании сразу 3-х автомобилей.

К месту происшествия были направлены 2 отделения 22-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных пламя охватило легковушку «Daewoo Lanos», а также внедорожники «Lexus GX460» и «Honda CR-V». Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 00:14 и ликвидировали его в 00:38.

На место происшествия сотрудники ГСЧС вызвали полицию.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля «Lexus GX 460». Машина сгорела полностью. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом автомобили «Honda CRV» и «Daewoo Lanos». «Daewoo Lanos» также полностью уничтожено.

Установлено, что причиной пожара стал поджог, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.



 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: С часа ночи тушат крупный пожар в промзоне на Фонвизина (ГСЧС) 05.12 Криминал и происшествия Женщина угорела в кабине лифта: пожар в многоэтажке на Новожаново (ГСЧС) 04.12 Криминал и происшествия ФОТО: Пожарные спасли из огня двух детей (ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 