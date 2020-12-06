ФОТО: Выехал из Изюма в Харьков – и сбил пешехода (ГУ НП)

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря в 23:30 на выезде из города Изюм в направлении Харькова.
35-летний водитель автомобиля «Renault Trafic» смертельно травмировал 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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