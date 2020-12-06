Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Выехал из Изюма в Харьков – и сбил пешехода (ГУ НП)
06.12.2020  13:12   

ФОТО: Выехал из Изюма в Харьков – и сбил пешехода (ГУ НП)

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.


// hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря в 23:30 на выезде из города Изюм в направлении Харькова.

35-летний водитель автомобиля «Renault Trafic» смертельно травмировал 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Криминал и происшествия Легковушки врезались в перевернувшуюся фуру с семечками: подробности ДТП под Харьковом (ГУНП) 05.12 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Убегал от копов и врезался в стену: на Салтовке – пьяное ДТП (Соцсети) 04.12 Криминал и происшествия ДТП: два авто не поделили мост (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 