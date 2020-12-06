06.12.2020 13:12

ФОТО: Выехал из Изюма в Харьков – и сбил пешехода (ГУ НП)

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.



// hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря в 23:30 на выезде из города Изюм в направлении Харькова.



35-летний водитель автомобиля «Renault Trafic» смертельно травмировал 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.