Главная Новости Криминал и происшествия Избитый мачехой ребенок попал в больницу с травмой головы (ГУНП)
05.12.2020  14:35   

Избитый мачехой ребенок попал в больницу с травмой головы (ГУНП)

Полиция привлекла к ответственности женщину за избиение малолетнего ребенка.


//Facebook

В Киевский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком. Как выяснилось, мачеха систематически избивала 10-летнюю девочку.

По месту жительства 10-летней потерпевшей по выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия, а также инспектор ювенальной превенции Киевского отдела полиции вместе с социальной службой. Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

В настоящее время школьница находится в центре реабилитации.

Относительно 35-летней женщины правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также на мачеху выписано временное запрещающее предписание.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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