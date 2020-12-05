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05.12.2020  13:31   

Женщина угорела в кабине лифта: пожар в многоэтажке на Новожаново (ГСЧС)

Во время пожара в 9-этажке пожарные обнаружили тело погибшей женщины, одну женщину спасли, 13 человек, из них 5 детей, эвакуировали.


//kh.dsns.gov.ua

4 декабря в 20:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по ул. Ак. Богомольца, 29.

К месту пожара немедленно были направлены 6 отделений службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

На момент прибытия пожарных в квартире на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 15 кв.м.

Спасена женщина 1963 года рождения. Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 13 человек, из них 5 детей.

Во время тушения пожара в лифте пожарными было обнаружено тело 64-летней жительницы дома.

В 21:33 пожар был локализован и в 22:09 окончательно ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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