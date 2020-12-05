Женщина угорела в кабине лифта: пожар в многоэтажке на Новожаново (ГСЧС)

Во время пожара в 9-этажке пожарные обнаружили тело погибшей женщины, одну женщину спасли, 13 человек, из них 5 детей, эвакуировали.
4 декабря в 20:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по ул. Ак. Богомольца, 29.
К месту пожара немедленно были направлены 6 отделений службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.
На момент прибытия пожарных в квартире на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 15 кв.м.
Спасена женщина 1963 года рождения. Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 13 человек, из них 5 детей.
Во время тушения пожара в лифте пожарными было обнаружено тело 64-летней жительницы дома.
В 21:33 пожар был локализован и в 22:09 окончательно ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажность:
давление:
ветер: