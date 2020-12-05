Легковушки врезались в перевернувшуюся фуру с семечками: подробности ДТП под Харьковом (ГУНП)

В результате аварии травмировались четыре человека.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 31 км автодороги «Чугуев-Меловое», в Шевченковском районе области, поступило в полицию 4 декабря в 20:20.
Установлено, что произошло столкновение двух автомобилей «КАМАЗ» и легковушек «Citroen Berlingo» под управлением 40-летнего харьковчанина и «Peugeot» под управлением 40-летнего жителя Чугуева.
Травмы получили 56-летний водитель «КАМАЗа», водитель «Peugeot» и его 41-летняя пассажирка. Они были доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Citroen» значительных повреждений не получил и отказался от госпитализации.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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