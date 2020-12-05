05.12.2020 10:19

ВИДЕО, ФОТО: Убегал от копов и врезался в стену: на Салтовке – пьяное ДТП (Соцсети)

Вечером пятницы от Барабашово до улицы Камышева полиция устроила погоню за нарушителем ПДД.



// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео погони и фото ее финала в соцсетях.

По их словам, нарушитель ехал на большой скорости со стороны ТЦ "Барабашово" на пр. Юбилейный, затем свернул на пр. Льва Ландау.

На ул. Ивана Камышева гонщик не справился с управлением и врезался в стену дома.

«Изначально была погоня по Салтовке, на требование полиции не останавливался. При погоне свернул на улицу Камышева, где и разбился», – прокомментировал видео телеграм-канал ХарьковLife.

Предварительно, водитель получил травмы.



«Водителя увезли на скорой, второй сидит возле киоска бухает дальше», – сообщил телеграм-канал Труха.