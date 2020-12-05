Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Убегал от копов и врезался в стену: на Салтовке – пьяное ДТП (Соцсети)
05.12.2020  10:19   

ВИДЕО, ФОТО: Убегал от копов и врезался в стену: на Салтовке – пьяное ДТП (Соцсети)

Вечером пятницы от Барабашово до улицы Камышева полиция устроила погоню за нарушителем ПДД.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео погони и фото ее финала в соцсетях.

По их словам, нарушитель ехал на большой скорости со стороны ТЦ "Барабашово" на пр. Юбилейный, затем свернул на пр. Льва Ландау.

На ул. Ивана Камышева гонщик не справился с управлением и врезался в стену дома.

«Изначально была погоня по Салтовке, на требование полиции не останавливался. При погоне свернул на улицу Камышева, где и разбился», – прокомментировал видео телеграм-канал ХарьковLife.

Предварительно, водитель получил травмы.

«Водителя увезли на скорой, второй сидит возле киоска бухает дальше», – сообщил телеграм-канал Труха.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Криминал и происшествия Легковушки врезались в перевернувшуюся фуру с семечками: подробности ДТП под Харьковом (ГУНП) 04.12 Криминал и происшествия ДТП: два авто не поделили мост (Telegram) 04.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Хлебовозка на "зебре" сбила мужчину на Салтовке - Соцсети
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 