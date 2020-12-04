ДТП: два авто не поделили мост (Telegram)

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Московском проспекте - ДТП.
Авария произошла на Велозаводском мосту
Результат - пробка.
Подробностей пока нет.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажность:
давление:
ветер: