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04.12.2020  16:59   

ДТП: два авто не поделили мост (Telegram)


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Московском проспекте - ДТП.

Авария произошла на Велозаводском мосту

Результат - пробка.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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