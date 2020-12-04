ВИДЕО: Хлебовозка на "зебре" сбила мужчину на Салтовке - Соцсети

ДТП произошло днем, 4 декабря на Салтовке.
Как сообщается в телеграм-канале ХС-Харьков, автомобиль Газель, перевозящий хлебобулочные изделия одного из предприятий сбил мужчину на пешеходном переходе.
Пострадавший жив. Насколько пострадал мужчина - неизвестно.
Подробности происшествия выясняются.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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