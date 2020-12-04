Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Хлебовозка на "зебре" сбила мужчину на Салтовке - Соцсети
04.12.2020  15:45   

ВИДЕО: Хлебовозка на "зебре" сбила мужчину на Салтовке - Соцсети

ДТП произошло днем, 4 декабря на Салтовке.


ВИДЕО: Хлебовозка на "зебре" сбила мужчину на Салтовке - Соцсети

Как сообщается в телеграм-канале ХС-Харьков, автомобиль Газель, перевозящий хлебобулочные изделия одного из предприятий сбил мужчину на пешеходном переходе.

Пострадавший жив. Насколько пострадал мужчина - неизвестно.

Подробности происшествия выясняются.

Тэги:  дтп, пешеход, сбила машина
 
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