Внимание! Вышла из дома и исчезла. Полиция разыскивает женщину - Нацполиция

Сотрудники Нововодолажского отделения полиции устанавливают местонахождение Любви Сердюковой, 1954 года, жительницы села Караван Нововодолажского района. Женщина утром 23 ноября 2020 ушла из дома и не вернулась.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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