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04.12.2020  15:40   

Внимание! Вышла из дома и исчезла. Полиция разыскивает женщину - Нацполиция

Сотрудники Нововодолажского отделения полиции устанавливают местонахождение Любви Сердюковой, 1954 года, жительницы села Караван Нововодолажского района. Женщина утром 23 ноября 2020 ушла из дома и не вернулась.


Внимание! Вышла из дома и исчезла. Полиция разыскивает женщину - Нацполиция
Ее приметы: на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальнее лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос.
 
Была одета в шерстяной красную шапку, пятнистую красную куртку, черные резиновые калоши.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 050-728-20-81, 050-585-85-86, или другим удобным способом.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция, пропала женщина
 
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