Подробности ДТП со скорой рассказали в Патрульной полиции

Обстоятельства столкновения выясняет спецотдел патрульной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие участием автомобилей Daewoo Lanos и Peugeot произошло 3 декабря около десяти часов вечера в районе дома 23 по проспекту Героев Сталинграда.
В результате ДТП никто не травмировался.
Патрульные опросили участников, составили схему места происшествия.
Материалы были переданы в отдел розыска и доработки материалов ДТП УПП в Харьковской области.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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