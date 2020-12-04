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04.12.2020  12:34   

Подробности ДТП со скорой рассказали в Патрульной полиции

Обстоятельства столкновения выясняет спецотдел патрульной полиции.


// Патрульная полиция

Дорожно-транспортное происшествие участием автомобилей Daewoo Lanos и Peugeot произошло 3 декабря около десяти часов вечера в районе дома 23 по проспекту Героев Сталинграда.

В результате ДТП никто не травмировался.

Патрульные опросили участников, составили схему места происшествия.

Материалы были переданы в отдел розыска и доработки материалов ДТП УПП в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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