ВИДЕО: На Тракторах старенький "немец" ударился о трамвай - Соцсети

Об аварии сообщают очевидцы в соцсетях.
Как сообщает телеграм-канал ТРУХА на проспекте Тракторостроителей произошло ДТП.
Водитель автомобиля Wolksvagen выезжая из внутрикварталки и не убедившись в безопасности пересечения трамвайного переезда допустил столкновение с трамваем 26-го маршрута.
О пострадавших не сообщается.
Ждем официальной информации от правоохранителей.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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