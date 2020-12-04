Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Тракторах старенький "немец" ударился о трамвай - Соцсети
04.12.2020  12:22   

ВИДЕО: На Тракторах старенький "немец" ударился о трамвай - Соцсети

Об аварии сообщают очевидцы в соцсетях.


Соцсети

Как сообщает телеграм-канал ТРУХА на проспекте Тракторостроителей произошло ДТП.

Водитель автомобиля Wolksvagen выезжая из внутрикварталки и не убедившись в безопасности пересечения трамвайного переезда допустил столкновение с трамваем 26-го маршрута.

О пострадавших не сообщается.

Ждем официальной информации от правоохранителей.

Тэги:  дтп, трамвай, тракторостроителей, харьков
 
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