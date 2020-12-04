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04.12.2020  10:07   

ФОТО: Пожарные спасли из огня двух детей (ГСЧС)

Пожар произошел сегодня утром в Изюме.


//kh.dsns.gov.ua

4 декабря в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме по ул. Генерала Недбайло в городе Изюме.


К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горели крыша и деревянные перекрытия жилого дома на площади 56 кв.м.

Во время проведения разведки внутри дома были спасены 2-е детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2018 рождения.

В 7:22 пожар был локализован, в 8:28 окончательно ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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