ФОТО: Пожарные спасли из огня двух детей (ГСЧС)

Пожар произошел сегодня утром в Изюме.
4 декабря в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме по ул. Генерала Недбайло в городе Изюме.
К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горели крыша и деревянные перекрытия жилого дома на площади 56 кв.м.
Во время проведения разведки внутри дома были спасены 2-е детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2018 рождения.
В 7:22 пожар был локализован, в 8:28 окончательно ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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