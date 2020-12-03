03.12.2020 18:35

Облпрокуратура вернула государству сельхозземель на 11 млн. грн (Прокуратура)

В собственность государства возвращаются земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Печенежского района Харьковской области.



Фото из открытых источников

Харьковской местной прокуратурой №2 в 2019 году предъявлено 16 исков к Печенежского районного суда Харьковской области по возврату земельных участков площадью около 100 га и стоимостью 11 млн грн из собственности физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.

Указанные земельные участки незаконно и безвозмездно были переданы физическим лицам при якобы «распаевании» фермерского хозяйства. При этом установлено, что указанные физлица не собирались заниматься фермерством, не имели соответствующего образования и техники.

Таким образом, установлено, что участки были безвозмездно переданы, чтобы избежать земельных торгов и незаконно безвозмездно приватизировать государственные земли. Это и стало основанием для направления соответствующих исков в суд.

Решениями Печенежского районного суда Харьковской области в удовлетворении всех 16 исках отказано в полном объеме.

Однако, по принципиальной позиции областной прокуратуры, указанные решения обжаловано в апелляционной инстанции.

В настоящее время Харьковским апелляционным судом отменены все 16 решений суда, иски прокуратуры удовлетворены в полном объеме, а государству возвращено сельскохозяйственные земли стоимостью 11 млн грн.

Решение апелляционного суда вступили в законную силу и в настоящее время выполняются.