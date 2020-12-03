Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Погорел на взятке прокурору. В Харькове задержан один из руководителей гослаборатории (Прокуратура)
03.12.2020  16:38   

ФОТО: Погорел на взятке прокурору. В Харькове задержан один из руководителей гослаборатории (Прокуратура)

При попытке предоставить 3000 $ неправомерной выгоды прокурору задержан один из руководителей государственной лаборатории.


Прокуратура
Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры 3 декабря в Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который пытался дать взятку прокурору местной прокуратуры за закрытие уголовного производства.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что один из руководителей государственной лаборатории предлагает дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.
 
Прокурор, в свою очередь, доложил об этом своему руководству. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин, который сообщил, что указанный руководитель лаборатории попросил его быть посредником, а именно передать 3 тыс. долларов прокурору.
 
3 декабря 2020 указанный руководителя лаборатории задержан в порядке был задержан. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства в сумме 3000 долларов США.
 
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения.
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, взятка, харьков, задержание, сбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Криминал и происшествия ФОТО: Чугуевским наркобарыгам за психотропы светит до 10 лет за решеткой (Прокуратура) 02.12 Криминал и происшествия Афера на три миллиона: участок чуть не ушел в частные руки на полстолетия (Прокуратура) 02.12 Криминал и происшествия Поссорился и в пьяном угаре зарезал отца (ГУНП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 