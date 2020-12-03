03.12.2020 16:38

ФОТО: Погорел на взятке прокурору. В Харькове задержан один из руководителей гослаборатории (Прокуратура)

При попытке предоставить 3000 $ неправомерной выгоды прокурору задержан один из руководителей государственной лаборатории.



Прокуратура

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры 3 декабря в Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который пытался дать взятку прокурору местной прокуратуры за закрытие уголовного производства.

В ходе досудебного расследования установлено, что один из руководителей государственной лаборатории предлагает дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.

Прокурор, в свою очередь, доложил об этом своему руководству. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин, который сообщил, что указанный руководитель лаборатории попросил его быть посредником, а именно передать 3 тыс. долларов прокурору.

3 декабря 2020 указанный руководителя лаборатории задержан в порядке был задержан. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства в сумме 3000 долларов США.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения.